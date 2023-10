14ª edizione di 'Sposi in Villa', Oriana Simonetti al lavoro!

Oriana Simonetti della Oriana Grandi Eventi di San Benedetto è al lavoro da tantissimo tempo, per la realizzazione della nuova edizione di una delle sue creazioni, il cui taglio del nastro è ormai imminente. Sabato 14 e domenica 15 ottobre, infatti, torna ’Sposi in Villa’, la fiera giunta alla 14ª edizione, dedicata a tutti coloro che stanno programmando le proprie nozze, organizzata da Oriana Simonetti, che si terrà a Villa Boccabianca di Cupra Marittima, con ingresso libero in entrambi i giorni, dalle 10 alle 20. "La fiera più affascinante delle Marche", così è stata definita dalle persone che hanno visitato l’evento, che nel corso degli anni ha visto la presenza di 15.794 coppie, che hanno trovato nell’organizzazione di Oriana Simonetti la maniera più semplice, affidabile e veloce di organizzare il matrimonio dei propri sogni. La Wedding Simplify Oriana Simonetti nella due giorni metterà in palio l’organizzazione di tre matrimoni, con la regia seguita direttamente da lei, da 28 anni organizzatrice di eventi e da 24 di fiere degli sposi. Saranno presenti oltre sessanta aziende del settore del wedding, e nel corso della due giorni cuprense, ci saranno musica, spettacoli e la tanto attesa sfilata di moda sposi, che si terrà nel pomeriggio della domenica.

info@orianagrandieventi.it; 0735753687, 3472629136.

Stefania Mezzina