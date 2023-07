15 Agenti in Più per Garantire Sicurezza e Contrastare Abusivismo a San Benedetto

Arrivano rinforzi per le forze dell’ordine, poliziotti e finanzieri, per garantire la sicurezza durante la stagione estiva a San Benedetto e località turistiche della provincia di Ascoli. Un provvedimento atteso per aumentare i controlli del territorio, soprattutto durante la notte e nei principali luoghi ad alta frequentazione, come locali da ballo, lungomare e centro cittadino durante le ore della cosiddetta movida. Il provvedimento era stato annunciato dal Prefetto Carlo De Rogatis durante la seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza tenutasi nella capitaneria di porto di San Benedetto nel mese di maggio scorso. Da oggi prenderanno servizio 15 agenti di rinforzo alla polizia di Stato destinati alle località turistiche e dal primo di agosto sarà la guardia di finanza ad avere aggregati quattro militari per lo svolgimento delle attività di istituto al fine di garantire maggiori controlli. Il Ministero dell’Interno ha adottato il provvedimento su richiesta avanzata dalla Prefettura di Ascoli dopo la condivisione che vi era stata in sede di coordinamento fra tutte le forze di polizia. Anche per questa stagione estiva, dunque, i dispositivi per la sicurezza pubblica sono stati potenziati per avere una maggiore incisività sulla vigilanza in zone maggiormente interessate da un consistente afflusso di turisti. I nuovi agenti saranno impiegati, in particolare, nei servizi di sicurezza durante le manifestazioni e gli eventi in programmati dai Comuni, alla prevenzione della movida molesta e al contrasto dell’abusivismo commerciale, in particolare quello che riguarda la fascia dei prodotti contraffatti. Sono problemi particolarmente sentiti sulla fascia costiera, dove il commercio abusivo va in scena ogni giorno sulle spiagge e sulle isole pedonali, ma c’è anche molta richiesta di attenzione da parte dei cittadini del centro, per i rumori molesti che si generano nei fine settimana in pieno centro e sul lungomare.

Marcello Iezzi