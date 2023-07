25enne gravemente ferito in incidente a Offida: si schianta su una casa

Grave incidente nella notte tra giovedì e venerdì, lungo la strada provinciale Mezzina, all’altezza della conigliera, in contrada Lava, ad Offida, quasi a ridosso del luogo dove perse la vita il dottore del Mazzoni Valerio Ciccioni. La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamenti, ma stando alle prime ricostruzioni sembra che l’incidente sarebbe avvenuto in modo autonomo, senza coinvolgimento di altri veicoli oppure di animali vaganti, come spesso capita nelle aree rurali. Era intorno alle 2, quando il giovane, di 25 anni, che viaggiava solo su un’auto, un’Audi e procedeva in direzione Offida, ha perso il controllo del mezzo, che è andato completamente distrutto. Non si esclude che possa essere stato sorpreso da un colpo di sonno. Il giovane, all’altezza della semicurva, ha invaso l’altra corsia e si è schiantato contro il cancello di una casa privata, distruggendolo. Per fortuna in quel momento non procedeva nessuno nell’altra direzione né c’era qualcuno all’altezza del cancello. Un urto violentissimo, che ha rotto il silenzio della notte. Subito gli abitanti delle case vicine, spaventati per il boato, che ha creato grande apprensione, sono scesi in strada e hanno prestato i primi soccorsi al giovane, che è subito apparso in gravi condizioni. L’auto era ridotta ad un ammasso di lamiere, pezzi sparsi ovunque, divelto anche il cancello. Sul posto è accorsa immediatamente un’ambulanza del Potes di Offida, con i sanitari a bordo, che ha provveduto a prestare le prime cure. Viste le condizioni del 25enne si è preferito organizzare il trasferimento all’ospedale Torrette. Le sue condizioni restano gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco della di Ascoli. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Maria Grazia Lappa