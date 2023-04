’3 milioni in Europa’, il nuovo progetto di Radio Incredibile

Radio Incredibile di Grottammare, la più importante digital radio marchigiana, lancia il progetto ’3 milioni in Europa’, un viaggio di due settimane attraverso l’Europa per raccontare la vita degli italiani all’estero. Partendo da Berlino e terminando a Lisbona, dal 5 al 20 agosto, passando per Bruxelles, Parigi, Bilbao e Madrid, il viaggio coprirà 3 milioni di metri, corrispondenti alla stima degli italiani iscritti negli speciali registri anagrafici e residenti nell’Unione Europea. Il progetto ha l’obiettivo di raccontare le storie dei nostri connazionali all’estero, mostrando la loro vita quotidiana, i lavori, le attività e la nuova normalità degli italiani fuori dal nostro Paese. Grazie a una produzione multimediale senza precedenti, composta da diretta video, diretta audio, foto e podcast, Radio Incredibile porterà gli ascoltatori in viaggio attraverso le città e le comunità italiane all’estero, per raccontare le esperienze di vita di chi ha scelto di emigrare in Europa. Il progetto si propone anche di creare collaborazioni con enti del terzo settore europeo, per avviare la mobilità studiolavoro di utenti con disabilità rimuovendo le barriere che limitano la partecipazione a programmi europei per soggetti svantaggiati.