43° edizione della "Marcia del Solleone", 200 atleti a Montegiorgio

Organizzata dalla società sportiva ‘Podistica Lattanzi’ si terrà questa mattina a Montegiorgio la 43° edizione della ‘Marcia del Solleone’. Un appuntamento fisso dell’estate nell’entroterra fermano che ogni anno richiama circa 200 atleti provenienti da tutte le Marche. La manifestazione con ritrovo alle 8 in piazza Matteotti, centro storico del paese, partirà alle 9 con un percorso di circa 10 chilometri per la gara competitiva che si svilupperà fra le colline montegiorgesi e dei comuni limitrofi, per poi fare rientro in piazza Matteotti. Contestualmente sarà avviata una passeggiata ambientale non competitiva di circa 3,5 chilometri per famiglie e l’Archeoclub organizzerà visite guidate ai tesori storici e architettonici di Montegiorgio. Al termine delle gara è prevista la premiazione per i migliori classificati divisi per categoria e un panino ai partecipanti della marcia non competitiva.