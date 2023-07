43esima edizione del Campionato Italiano Guidatori Trotto, inizia la festa dell'ippica

Inizierà questa sera la 43esima edizione del Campionato italiano guidatori trotto, valido come Trofeo Brosway, manifestazione nata nel 1981 all’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio per celebrare i migliori driver italiani. Purtroppo la festa dell’ippica è stata guastata dalla notizia della scomparsa di Roberto Andreghetti, storico driver italiano deceduto a 60 anni, che a Montegiorgio ha conquistato molti titoli compreso quello di Campione italiano dei guidatori trotto. La manifestazione prenderà il via oggi alle 19,15 con la prima gara eliminatoria del campionato, che prevede due eliminatorie, una semifinale e una finale a cui parteciperanno complessivamente 25 guidatori. Cinque accedono alla finale direttamente per meriti acquisiti durante la stagione e sono: Enrico Bellei, Antonio Di Nardo, Alessandro Gocciadoro, Vincenzo Piscuoglio e Giuseppe Porzio Junior, a cui si aggiungeranno i vincitori delle batterie eliminatorie, oggi si sfideranno: Massimiliano Castaldo, Salvatore Cintura Jr, Tommaso Gambino, Antonio Greppi, Renè Legati, Edoardo Loccisano, Antonio Simioli, Marco Stefani, Romano Tamburrano e Roberto vecchione. Mentre domenica 23 luglio si terrà la seconda eliminatorio con: Lucio Becchetti, Natale Cintura, Vincenzo D’Alessandro Jr, Michele Di Francia, Gaetano Di Nardo, Federico Esposito, Vincenzo Luongo, Giampaolo Minnuci, Mario Minopoli Jr e Manuel Pistone. Si scenderà di nuovo in pista venerdì 4 agosto per la semifinale e infine domenica 20 agosto la finalissima che decreterà il nuovo vincitore del Campionato.

a.c.