46enne Ascolano Interrogato per Possessione di Droga e Tentato Omicidio della Madre

Sarà interrogato nei prossimi giorni il 46nne ascolano che lo scorso 28 giugno ha cerca di "estirpare" con il fuoco il diavolo dal corpo della madre che pensava fosse posseduta. Il tempestivo arrivo dei carabinieri chiamati dalla sorella dell’uomo ha impedito che si consumasse la tragedia. L’interrogatorio non riguarda però espressamente questo fatto, ma il materiale che la sera dell’intervento i militari dell’Arma sequestrarono nell’abitazione alla Piazzarola. Furono infatti trovati quantità di hashish, marijuana, 132 semi di marijuana, una pianta di marijuana, due "sassi" di Mdma per complessivi 9,5 grammi e circa 1.000 euro in contanti. Assistito dall’avvocato Umberto Gramenzi dovrà dare conto di tutto questo materiale rinvenuto nella sua disponibilità.

Quella sera i carabinieri furono costretti a sfondare la porta dell’abitazione dalla quale sentivano arrivare urla di una donna che chiedeva aiuto. Bloccarono il figlio con fatica visto che il 46enne, che aveva legato la madre al letto e brandiva un’icona di san Benedetto da Norcia, era fuori di sé e voleva dare alle fiamme la madre che aveva sia le mani che le gambe legate al letto. E’ stato necessario quindi ammanettarlo per poi ricoverarlo nel reparto di psichiatria dell’ospedale di San Benedetto. La madre fu medicata al Mazzoni per dolori alle braccia e al torace, ma le sue condizioni non erano gravi e venne dimessa la sera stessa.

p. erc.