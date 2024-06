La 500 ritrovata online: ‘Carolina’ torna a casa

Ascoli, 22 giugno 2024 – “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", recita una nota canzone di Venditti che è diventata un inno per tutte quelle coppie che si perdono per poi ritrovarsi dopo qualche tempo. Una frase, però, che calza a pennello anche per Ennio e Carolina, che sono tornati insieme addirittura dopo quasi mezzo secolo. Quarantotto anni per la precisione. Lui, Ennio, è un pensionato ascolano che vive nella frazione di Lisciano. Lei, Carolina, è invece una Fiat 500 rossa che proprio Ennio aveva venduto a metà degli anni Settanta per poi riagguantarne il volante proprio pochi giorni fa. Tutto merito del figlio Gianni, noto barbiere del centro storico e conosciuto da tutti come Jo, titolare dell’omonima attività di piazza Ventidio Basso: una storia, questa, tutta da raccontare, visto che ha portato Ennio a riavere di nuovo la sua amatissima auto a distanza di così tanti anni.

Una vettura, Carolina, alla quale l’uomo era molto legato. Basti pensare al fatto che a bordo della sua 500 Ennio andò anche in viaggio di nozze, all’epoca, a San Marino. "Sono iscritto a vari gruppi social di auto e moto d’epoca, essendo un grande appassionato – racconta il figlio Gianni De Santis –. Un giorno mi è apparso, per caso, un video di una 500 rossa targata Ascoli. Non capivo di quale località si trattasse, quindi ho sbirciato nella pagina di chi l’aveva postato e ho scoperto una cosa bellissima: Carolina, questo nome le era stato dato amorevolmente da mio padre, non era ancora andata in pensione. Apparteneva a Luca, che la usava giornalmente per tour turistici e per accompagnare i neo sposi nei rispettivi servizi fotografici. Se siete curiosi, andate a vedere i suoi video su Instagram (alla pagina ‘Romevintagelove’) e c’è Carolina in bella vista per le vie di Roma. Poco più di un anno fa, dunque, feci un controllo ricordando il modello che aveva mio padre: ho controllato la targa e aveva le ultime tre cifre uguali, visto che papà le ricorda a memoria. Allora, ho scritto in privato a Luca, persona meravigliosa, e in punta di piedi ho chiesto se l’auto fosse provvista di libretto originale col nominativo e la data di nascita di mio padre – prosegue Gianni –. Sono bastate due foto per capire che si trattava a tutti gli effetti di Carolina. Allora, insieme a mia sorella abbiamo accompagnato papà a Roma ed è stato felicissimo di rivedere la sua storica macchina. Mi sono messo a tavolino con il nuovo proprietario e sono riuscito a riacquistarla, per riportarla a mio padre. Ringrazio Federico Neroni per avermi accompagnato e tutti gli amici di Lisciano per la splendida accoglienza riservata a Carolina. Spero davvero di aver fatto un bel regalo a papà".