92enne disorientato in bicicletta per 15 km, salvato dalla Polizia Locale di Cupra Marittima

Era uscito per andare a comprare la pasta all’uovo per il pranzo della domenica in un negozio di Porto d’Ascoli, ma dopo oltre due ore, è stato intercettato da una pattuglia della polizia locale di Cupra Marittima.

L’uomo, un 92enne di Porto d’Ascoli, in sella alla sua bicicletta, aveva percorso, sotto il sole cocente, una quindicina di chilometri ed era ancora alla ricerca del negozio per acquistare la pasta da portare a casa per la sua famiglia. La pattuglia della polizia locale, in attività di controllo del territorio, aveva incrociato il ciclista di una certa età, ma non l’aveva fermato, anche se gli agenti si erano resi conto che non si trattata di una persona del luogo.

Una mezz’ora dopo, la stessa pattuglia l’ha visto ancora in giro sulla strada di Cupra Marittima, un po’ spaesato, così hanno deciso di fermare l’uomo per chiedere informazioni e per controllargli i documenti. Gli agenti hanno subito scoperto che l’uomo si era disorientato e che aveva percorso molta strada in sella alla bici.

Neppure il tempo di mettersi in contatto con la sua famiglia, che sul posto è arrivato il figlio, in macchina, che lo stava cercando lungo tutta la fascia costiera, da circa due ore. Un caso che si è chiuso nel migliore dei modi grazie alla professionalità con i vigili urbani svolgono il lavoro di controllo del territorio, ma anche della famiglia che, dato il ritardo del loro congiunto, che aveva fatto perdere le sue tracce, si è subito attivata nelle ricerche.