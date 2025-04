"A 52 anni irrisolto ma libero"

È un uomo che affronta la vita con una morale approssimativa, scarsa autostima ed una notevole dose di cinismo, il protagonista dell’irrefrenabile flusso di coscienza nello spettacolo "Maschio caucasico irrisolto" di e con Antonio Ornano, prodotto dalla Epoché Arteventi. L’appuntamento con l’artista ligure protagonista di successo in programmi televisivi di successo come Zelig, Colorado, Quelli che il calcio, sarà venerdì al Palariviera, alle ore 21.30.

Ornano, perché proprio questo tipo di spettacolo? "E’ una definizione a metà tra comico e antropologico, Io mi vedo come una persona di 52 anni molto irrisolta, ma nel positivo, che permette di guardarti come in uno spirito libero. Cerco di dare voce ai pensieri delle persone che magari non possono farlo, in contesti lavorativi così come in quelli familiari, mi piace squarciare l’ipocrisia, retorica di fondo dei tempi che stiamo vivendo. Un viaggio che si conclude con un apparente chiave di volta, in un’epoca in cui fa da padrone la percezione che riusciamo a dare agli altri, perché quello che conta è come riusciamo a raccontarlo. Se poi ci buttiamo sopra anche un pò di vittimismo è facile diventare virale, per una popolarità abbastanza effimera, che non ha tanto contenuto. E’ questo, sostanzialmente, è anche il tema del mio nuovo spettacolo".

Lei nasce come attore di teatro: come si trasforma anche in comico? "Andavo al liceo e mio padre mi portò a vedere Il malato immaginario; poi all’università ho iniziato a fare io teatro e per fortuna ho conosciuto persone che me lo hanno fatto apprezzare per quello che è: ’un gioco splendido’, che porta al piacere di essere apprezzati, di avere il teatro pieno ad applaudirti, ad essere riconosciuti. Il linguaggio del teatro mi ha aiutato in quello successivo, di comico, ma non inizialmente. L’attore in teatro deve essere concentrato sul suo ruolo e il pubblico in quel momento è come se non ci fosse. Al contrario, nel fare il comico si deve parlare ed instaurare un rapporto con il pubblico, che bisogna capire e nel creare quel tipo di rapporto gli strumenti acquisiti come attore successivamente mi hanno aiutato".

Al suo pubblico cosa vuole dire? "Palesare la mia riconoscenza: se non fosse per lui non potrei fare il lavoro che amo. C’è un patto di trasparenza, che spero arrivi a coloro che vengono a vedermi, perché ce la metto tutta. Per me salire sul palco è la cosa più divertente di tutto e spero che arrivi questa autenticità e il complimento più bello che mi possa fare il pubblico è quello di creare per lui una specie di isola felice, di riuscire a far ritagliare due ore dove si respira una aria di leggerezza, per dimenticarsi tutto ed entrare in una dimensione".

Stefania Mezzina