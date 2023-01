A Biella il ricordo dei grottammaresi

Nell’area monumentale ’Nuraghe Chervu’ di Biella saranno ricordati a futura memoria i 76 grottammaresi caduti durante la Prima guerra mondiale. Nel febbraio del 2022, per il tramite della Prefettura di Ascoli, Grottammare aveva risposto positivamente all’invito di Biella di partecipare all’ampliamento del lastricato commemorativo, inviando una pietra di riuso con l’incisione del numero dei morti della Grande Guerra. La posa delle varie pietre giunte da numerose località italiane si è svolta nel novembre scorso. In questi giorni, il circolo culturale Su Nuraghe ha inviato un calendario in cui sono ricordati tutti i partecipanti insieme all’augurio di continuare il progetto di ampliamento del Memoriale, promosso dal locale circolo culturale ’Su Nuraghe’ e accreditato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il sito monumentale si trova alle porte della città di Biella. Inizialmente focalizzato sulla memoria dei caduti della Grande Guerra biellesi e della Brigata Sassari, nel 2019, a conclusione delle commemorazioni del centenario è stato aperto alla memoria di tutti i caduti.