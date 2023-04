A breve la gara per i lavori sulla chiesetta di San Silvestro

Sorge su uno sperone di roccia arenaria, a quasi mille metri di altitudine, e si trova lì dall’epoca Rinascimentale. La chiesa intitolata a San Silvestro Papa è collocata a poche centinaia di metri dall’abitato di Colle, frazione di Arquata, al confine tra tre regioni: Marche, Abruzzo e Lazio. A causa del sisma del 2016, la chiesetta coi suoi tesori ha riportato pesantissimi danni, che saranno oggetto di riparazione grazie a un contributo di oltre un milione di euro. Allo stato attuale, l’iter burocratico e amministrativo è arrivato ad una fase importante, datosi che si stanno approntando i termini per l’indizione della gara di affidamento dei lavori. L’intervento che partirà a breve punta quindi a restituire al territorio, tra quelli maggiormente feriti dal terremoto, uno dei suoi manufatti più suggestivi. Nello specifico, il progetto prevede azioni su murature, copertura (quella esistente verrà smantellata e ricostruita in legno), fondazioni, archi e piedritti, pareti interne e facciate esterne. La campana, rimossa dopo le scosse, è custodita nel deposito dei beni ecclesiali della diocesi di Ascoli: durante i lavori verrà ricollocata nell’ubicazione originale. Passaggio obbligato e nodale è anche quello relativo al restauro degli apparati decorativi, tra cui alcuni meravigliosi affreschi che risultano in avanzato stato di degrado, compresi quelli presenti nella zona presbiteriale ad opera di Dionisio Cappelli, pittore molto attivo all’inizio del sedicesimo secolo in questa parte di Appennino.

Matteo Porfiri