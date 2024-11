A caccia del posto fisso. Cinque assunzioni in Comune: in centinaia presenti al concorso

Da un lato è vero che la speranza risulta essere sempre l’ultima a morire, ma dall’altro va detto che la caccia al posto fisso oggi è diventata sempre più proibitiva. In primis considerando i tempi che corrono. E a maggior ragione perché parliamo di una piccola realtà di provincia come Ascoli, dove le opportunità diventano sempre più un miraggio. A maggior ragione se parliamo delle posizioni da poter rivestire all’interno degli uffici della pubblica amministrazione. Nelle due giornate che si sono sviluppate tra mercoledì e ieri sono stati davvero in tanti a tentare la sorte con il concorso andato in scena al palazzetto dello sport di Monterocco. In ballo d’altronde c’erano tre posti da funzionario (ex categoria d) e due da istruttore amministrativo (ex categoria c). Tutte le posizioni prevedevano la possibilità di arrivare a strappare un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato all’interno del comune. Il massimo dell’aspirazione per giovani, e non, alla disperata ricerca della posizione ideale per riuscire a costruire o consolidare il proprio futuro sotto le cento torri senza dover essere costretti a lavorare fuori o lasciare la propria terra per tentare la fortuna altrove.

La possibilità è finita per costituire una ghiotta occasione anche per chi attualmente risulta essere in servizio in comuni distanti dal capoluogo piceno. Era di certo questa l’occasione finita davanti agli occhi da provare a sfruttare per tentare il riavvicinamento verso casa, sempre mantenendo una medesima poltrona. Se non migliore. Alla chiusura dei termini così erano stati complessivamente un migliaio i candidati che avevano deciso di rispondere presente ai bandi. Di fatto però poi non tutti coloro che si erano inizialmente iscritti, un po’ come solitamente avviene anche in tutti gli altri concorsi, hanno poi deciso di presentarsi alla selezione. Nonostante ciò comunque sono stati davvero in tanti a cimentarsi nella serie di quesiti sviluppati per arrivare a stabilire la graduatoria necessaria per sancire i profili meritevoli. Fuori dal palazzetto Galosi di via Mancini così, sia nella giornata di mercoledì che in quella di ieri, sono state davvero numerose le presenze fatte registrare. La prova scritta del mattino ha poi dato il via libera per l’orale del pomeriggio. Per entrambi i concorsi in oggetto. In attesa dell’arrivo della commissione esaminante, giunta sul posto con un po’ di ritardo rispetto all’inizio della prova che avrebbe dovuto prendere il via alle 11, la solita attesa è stata poi seguita dalla fase di registrazione. A ciascun candidati è stato fornito un tablet sul quale poi provvedere ad affrontare le domande stabilite. Tutto si è sviluppato nel giro circa di una mezz’ora. Nelle ore successive poi è arrivato l’atteso responso.

