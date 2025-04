A Capodacqua si festeggia la ’Madonna del Sole’. Giovani a San Marco

La tradizione della ‘scuccetta’ rivivrà anche a Castorano dove questa mattina ci saranno le sfide di questo storico gioco. L’importante sarà non farsi trovare impreparati! I ragazzi della Consulta Giovanile di Castorano hanno organizzato tutto al meglio per la tradizionale ‘Scuccetta di Pasqua’ e hanno realizzato anche un video tutorial dove spiegano cos’è la ‘scuccetta’, come si gioca, perché si usa l’uovo a Pasqua e tutti i modi (naturali e creativi) per decorare le uova sode. Appuntamento questa mattina alle ore 9 in via Roma.

A Capodacqua di Arquata del Tronto, come da tradizione secolare, il Lunedì di Pasquetta si festeggia la ‘Madonna del Sole’ nell’Omonimo Oratorio del XIV secolo a pianta Ottagonale. Anche quest’anno la tradizione verrà rispettata. La chiesa, simbolo di un paese intero, è tornata a splendere dopo la messa in sicurezza del Corpo dei Vigili del Fuoco, e all’impegno del Fai e della Soprintendenza. Recentemente restaurato dalla Piacenti Spa di Prato il tempio ottagonale è tornato agli antichi splendori. Fra tutte le feste della resiliente comunità di Capodacqua, quella della Madonna del Sole è tra le più sentite. Nell’antichità il paese si fermava nonostante le intense attività montane: tutti gli uomini si confessavano ed in tarda mattinata partecipavano alla messa solenne con l’ostensione delle antiche reliquie.

Quest’anno, per impreziosire questa giornata sentitissima, il tempietto sarà teatro di un concerto ’Lumen et Tenebrae’, un inedito viaggio nella musica del Rinascimento, in programma a Capodacqua alle 15. Alla giornata di festeggiamenti prenderanno parte, tra gli altri, il sindaco di Arquata Michele Franchi e il vescovo della diocesi picena, monsignor Gianpiero Palmieri. La giornata avrà inizio alle 11 con la Santa Messa e poi il pranzo al Centro di Aggregazione ’La Sorgente’, seguito dal concerto.

E a proposito di concerti questa sera alle 21.30 ci sarà quello speciale del Piceno Pop Chorus nella frazione aquilana di Paganica. Oltre 20 i brani in scaletta. Infine, si prevede il tutto esaurito anche al Pianoro di San Marco per questo lungo fine settimana con tanti ragazzi che si sono organizzati con bracieri, tende e anche alcuni camper.