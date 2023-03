A Castel di Lama l’App per tracciare la differenziata

Da lunedì 17 aprile a Castel di Lama verrà avviato il sistema di tracciamento dei rifiuti: tutta la cittadinanza è invitata a dotarsi dell’Eco-app per tracciare il corretto conferimento della raccolta differenziata. La app è scaricabile al seguente indirizzo: https:ecosportello.picenoambiente.itecoapp. Per utilizzare la app il primo utente che deve registrarsi è l’intestatario della Tari, che potrà abilitare gli altri componenti della famiglia a svolgere le medesime funzioni. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il geometra Salvatore Petrucci al numero 0736-818736.