’A cena con l’autore’ a Cupra

’A cena con l’autore’ presso l’agriturismo La Castelletta, sabato prossimo alle 20.30. Sarà ospite il noto scrittore e studioso Antonio De Signoribus, che presenterà il suo ultimo libro, ’Le sette noci d’oro’ edito da Seri di Macerata. Si tratta di una raccolta molto importante per l’uso della fantasia, per la struttura, e per l’uso della lingua che la rende riconoscibile, fin dalle prime parole. Antonio De Signoribus, è un maestro in questo genere letterario per il quale è stato chiamato a darne testimonianza in tutte le più importanti rassegne letterarie nazionali e internazionali. Per l’occasione l’Agrichef Gabriella Rosa proporrà piatti tipici della tradizione contadina, alcuni ispirati alle fiabe di Antonio De Signoribus. Serata magica, da gustare in tutti i sensi. All’iniziativa sarà presente l’editore Alessandro Seri e la scrittrice, nonché autrice anche della prefazione, Susanna Polimanti.