A Colli la Convention Mondiale delle Camere di Commercio

Il Piceno a giugno sarà la capitale dell’internazionalizzazione. Nel corso del Micam, infatti, il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e l’assessore Andrea Antonini hanno annunciato che si svolgerà a giugno Colli del Tronto la 52° Convention Mondiale delle Camere di Commercio all’Estero. Un evento che richiamerà nel Piceno 84 Camere di Commercio di tutto il mondo e saranno oltre 350 i delegati provenienti da tutti i continenti. "Dopo gli incontri sul territorio e gli appuntamenti alla BIT e al Micam a parlare di nuovi mercati – ha detto Gino Sabatini presidente della Camera di Commercio delle Marche – ora siamo impegnati nell’organizzazione della Convention mondiale di giugno a Colli del Tronto di cui è definito il programma. Al Micam abbiamo avuto un riscontro positivo da parte degli operatori che contiamo di avere con noi anche a giugno a Colli del Tronto per incontri b2b quando avremo con noi 350 delegati delle Camere italiane all’estero, oltre a Ministri di riferimento e delegazioni d’ambasciata". Un appuntamento che coinvolgerà non solo le aziende calzaturiere e in proposito Sabatini ha detto: "Sarà nostra cura sensibilizzare la partecipazione delle aziende alla Convention che si svolgerà a Colli del Tronto perché si tratta di un’occasione imperdibile per le aziende del Piceno che hanno la possibilità di incontrare potenziali partner commerciali provenienti da ogni parte del mondo".

Proprio in merito alle aziende calzaturiere presenti alle fiere milanesi di Micam, Mipel e Lineapelle, il presidente Gino Sabatini ha aggiunto: "Salta all’occhio un fatto: in questo febbraio 2023 sono tornati non solo buyer internazionali, ma è tornata la disponibilità di tempo. I giorni di fiera sono aumentati. Per Micam sono 4 e i buyer possono organizzare visite con più distensione. Questo vuol dire non solo rivolgersi a marchi noti ma avere l’agio di aprirsi a conoscere nuovi brand". In merito all’importanza dei buyers stranieri ci ha detto: "I mercati di riferimento sono tutti presenti, Germania, Belgio, Olanda. Ridottissima ovviamente la quota russa ucraina, ma non assente. Se a settembre, auspicabilmente, si dovesse arrivare a un trattato di pace, in breve tempo anche quei buyer tornerebbero. Il made in Marche attira e i due anni di difficoltà hanno visto le nostre imprese ingegnarsi, irrobustirsi, innovarsi".

Vittorio Bellagamba