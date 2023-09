A Colli taglio del nastro per ‘Belle èpoque’

Crisi e natalità: il mercato si fa piccolo, ma non scoraggia chi investe nell’abbigliamento per bambini. C’è chi nonostante la crisi e la crescita di vendite online ha deciso di aprire un nuovo punto vendita, si tratta di Stefania Leoni, che domenica pomeriggio ha tagliato il nastro del suo nuovo negozio: ‘Belle èpoque’, location strategica sulla strada Salaria, a Colli del Tronto. Dopo una lunga esperienza da host manager nel mercato dell’abbigliamento per l’infanzia la Leoni ha deciso di mettersi in proprio e di intraprendere la carriera da imprenditrice. Domenica circondata da amici e parenti, dalla presenza del sindaco Andrea Cardilli e del parroco don Mauro Servidei ha inaugurato il suo negozio. Il punto vendita presenta un concept innovativo e mira ad enfatizzare le caratteristiche dell’immagine grintosa e cosmopolita dei brand presenti, cosi come lo stile trendy e moderno delle collezioni ideali per la quotidianità di bambini e ragazzi. "Ho deciso di investire _ ha detto la Leoni _ grazie anche agli aiuti che il Comune di Colli del Tronto mette in campo per favorire le nuove imprese, per tre anni non pagherò la Tari e sono riuscita ad approfittare anche di altre agevolazioni, grazie anche all’intervento della Cna. Belle époque mira a soddisfare tutti i gusti e veste bambini da 0 i 18 anni. La mia è una sfida molto importante, ho dalla mia un locale bello e con un grande parcheggio e tanto entusiasmo".