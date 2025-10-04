A Comunanza un nuovo campo da calcio in erba sintetica

Un nuovo campo da calcio in erba sintetica verrà realizzato a Comunanza. E’ stato infatti firmato, dal dipartimento dello Sport di Roma, il decreto che prevede un finanziamento per oltre un milione di euro. Ad annunciarlo al sindaco Domenico Sacconi è stato il commissario alla ricostruzione Guido Castelli.

"Per anni questo obiettivo è sembrato un sogno irrealizzabile – spiega il sindaco –. In passato, nel momento più favorevole per ottenere i fondi, la precedente amministrazione aveva preferito puntare sulla piscina coperta, lasciando indietro il progetto del campo sintetico. Ma la comunità chiedeva con forza quest’opera: circa 150 bambini e ragazzi frequentano quotidianamente il campo sportivo, ormai logorato e non più all’altezza, né per chi ci gioca né per chi viene ospitato. Giocare su un terreno perennemente melmoso non era solo disagevole, ma anche diseducativo. Oggi, il sogno diventa realtà. In appena 15 mesi si è ottenuto il decreto che permetterà la realizzazione di un campo sintetico di ultima generazione, completo di impianto di illuminazione".

Si apre così una nuova stagione per il calcio comunanzese, che rafforza la propria tradizione e mette a disposizione dell’intera comunità dei Sibillini una struttura moderna e funzionale. Già nei prossimi giorni, il sindaco convocherà il presidente dell’Us Comunanza Pietro Massacci e il presidente di Croce Casale Marco Antognozzi per condividere i tempi e i modi della realizzazione. Ai consiglieri Stefano Sacconi e Marco Ciabattoni, il primo cittadino ha chiesto di lavorare con lo stesso piglio per completare l’impianto con uno spogliatoio adeguato e la sistemazione della tribuna.

Questo traguardo si aggiunge ad altri importanti risultati: dopo l’inaugurazione del nuovo asilo nido, che oggi ospita 43 bambini contro i 18 di un tempo, arriva un ulteriore investimento strategico per la crescita del territorio. "Entusiasmo e convinzione animano l’amministrazione, certa che il lavoro paga quando si opera con serietà. L’annuncio del finanziamento è arrivato proprio alla vigilia della cena giallorossa, organizzata dall’Us Comunanza e dal Movimento Giovanile, che apre la kermesse della Fiera degli Uccelli prevista per domenica".

