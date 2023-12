A Cossignano ’Il paese albergo’. Sei edifici per accogliere turisti

Cossignano, ombelico del Piceno, sta realizzando un grande progetto turistico denominato ’Il paese albergo’, nell’ambito del Progetto di rete ’Marche Outdoor tra colline e Calanchi’, insieme ai comuni di Appignano del Tronto, Force, Montedinove, Offida, Palmiano, Rotella e Venarotta. L’iniziativa è finanziata con fondi di Pnc-Pnrr per un importo di 1.750.000 euro. Sul piano tecnico il progetto si basa sulla ristrutturazione di sei edifici tutti di proprietà del comune di Cossignano, da destinare ad accoglienza turistica attraverso una gestione unitaria sotto forma, appunto, di paese albergo, con un booking centralizzato. Al momento attuale gli edifici sono tutti in piena fase di ristrutturazione, ma se ne prevede il termine entro giugno 2024. "Contiamo molto sulla realizzazione di questo progetto – afferma il sindaco Roberto Luciani – Cossignano è stato colpito molto duramente dal sisma 2016 ed il centro storico ha riportato il 60% degli edifici inagibili. Ora tutti gli sforzi dell’Amministrazione sono rivolti a recuperare rapidamente gli spazi perduti per riportare il nostro borgo agli antichi splendori. Ebbene, la realizzazione del progetto Paese Albergo contribuirà in modo molto significativo alla ripresa economica e sociale del nostro comune, riportando attività, posti di lavoro, e residenti nel centro storico, affinché questo si ponga come traino per un nuovo sviluppo prospero e duraturo. Ringrazio tutta l’amministrazione e gli uffici comunali per l’abnegazione e quotidiana collaborazione per rendere possibile tutto ciò".

Cossignano avrà, così, l’opportunità di offrire un servizio per l’intero territorio poiché, oltre a mettere a disposizione le bellezze del borgo, funge da punto di diffusione per la visita alle bellezze architettoniche, paesaggistiche e culturali dell’intero territorio circostante".

