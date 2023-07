A Cupra sabato torna ’La notte dello sport’

A Cupra Marittima torna la grande manifestazione ’Notte dello Sport’ che andrà in scena sabato prossimo con inizio alle 17. Iscrizione 3 euro, comprensiva di assicurazione e braccialetto usa e getta che consente di usufruire di sconti e promozioni su cibo e bevande presso gli chalet aderenti e di partecipare alle attività del Villaggio dello Sport. "Dal 2019 gli abbiamo cambiato veste per rendere la manifestazione ancora più appetibile per i più giovani – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – Tante le iniziative vedono coinvolte le Associazioni locali, con la collaborazione dell’assessore Eleonora Sacchini e del consigliere con delega allo Sport, Remo Lelli, che ringrazio". Tra le rappresentazioni segnaliamo alle 22 al Campo I Care, lo spettacolo di Arti Marziali Cinesi, Kung Fu, Tai Chi, Danza del Dragone e dei Leoni, a cura dell’Accademia arti marziali Giuseppe Giosuè, attiva del 1988, che ha come finalità lo sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed energetiche della persona. Quelle che apparentemente sembrano tecniche di lotta sono in realtà strumenti di miglioramento fisico.