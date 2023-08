A Cupra ’Serenata di Luna’

Il calendario delle manifestazioni estive di Cupra Marittima continua a proporre degustazioni enogastronomiche, teatro, burattini, musica live e balli. Dopo il successo di Vinalia Rustica di ieri sera, al Parco Archeologico Naturalistico Civita, serata all’insegna dell’archeologia, del teatro e dell’enogastronomia per celebrare le festività che si svolgevano in epoca romana per l’inizio della vendemmia. Martedì 22 agosto il CU.P.R.A. dentro e fuori le mura e il Cupra Musica Festival si incontrano al Parco Archeologico Civita, alle 21:30, con "Serenata di Luna", conversazione teatrale con Davide Martelli, Eugenio Olivieri e Lucilio Santoni. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale e dell’associazione l’Onagro. Giovedì 24, nuovo appuntamento con il festival CU.P.R.A. dentro e fuori le mura per la presentazione del libro di Ivana Manni "La luna e il giorno". L’inizio è alle ore 18:30 presso il cortile del Museo Archeologico. Nello stesso giorno, dalle ore 19 alle ore 20, tornano le letture al Parco a cura della Biblioteca Comunale di Cupra Marittima. Da oggi a domenica, ad attendere i visitatori ci sarà la mostra mercato di prodotti artigianali della Caritas San Basso. Oggi in Piazza Unità d’Italia il Fantastico Mondo dei Burattini a cura di Palamortara; mentre domani alle 21:30 nella Pineta Centrale lo spettacolo Shelly in festa. Sempre domani al Borgo di Marano c’è Percorsi DiVini, Matelica, vino di terroir, degustazione di vini dell’azienda Collestefano con apericena guidata dal docente FIS Lucio Franceschelli. L’appuntamento è alle ore 20:00 al Belvedere Calcagno, la prenotazione è obbligatoria presso l’Ufficio Iat o al 3534106942. La musica live anni ’70-’80 e ’90 dei One Band animerà Piazza Possenti lunedì alle 21:30.