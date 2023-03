A Cupra torna la festa del patrono San Basso Raccolta fondi online

I nuovi membri del ’Comitato festeggiamenti S. Basso’ di Cupra ufficializzano la ripartenza della tradizionale festa del Patrono, ’San Basso’. "Sin dalla prima edizione della manifestazione la festa era realizzata con il contributo di tutti quei cittadini che hanno nel cuore la ricorrenza – afferma il Comitato - I primi anni, con un’economia prevalentemente agricola, ciò avveniva attraverso l’offerta di "Covi" di grano. In seguito si è passati alla raccolta" porta a porta", la questua. Quest’anno abbiamo fatto un altro passo in avanti; è nostra intenzione non disturbarvi bussando alla vostra abitazione. Abbiamo pensato a uno strumento innovativo e molto diffuso al giorno d’oggi: il Crowd funding". Si tratta di una "raccolta fondi online". Come ringraziamento dell’offerta registratevi a: "The game - Comitato Festeggiamenti San Basso" Fare "click sul link e seguire le istruzioni indicate nel forum. Il sindaco Piersimoni li ringrazia per l’impegno.