A Cupra torna la festa di San Basso Cartellone ricco: il programma

A Cupra Marittima torna, in grande stile, la Festa di San Basso, grazie al nuovo comitato composto di 17 consiglieri più direttivo, perfetto mix tra membri storici e molti giovani, sotto la presidenza del parroco don Roberto. Vice presidente Michela Basili, segretaria Oriana Torquati, tesoriere Emanuele Olivares, il consigliere Matteo Perozzi è l’addetto alla comunicazione social. "Il Comune ha fatto da stimolo e da collante fra parrocchia, giovani e membri storici – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni nel presentare il nuovo sodalizio e il programma delle manifestazioni – il calendario è molto ricco di eventi per una ricorrenza che va avanti dal 1961, ogni anno il giorno di Pasquetta. E’ la festa che apre la stagione". Il nuovo parroco si è calato subito nella parte: "E’ la festa della memoria del Martire San Basso ed è la festa della comunità civile. La ricostituzione del comitato per i festeggiamenti tra forze storiche ed entusiasmo dei giovani, è stato davvero un bel cantiere". Il programma, che prevede la riproposizione di eventi tradizionali e nuove iniziative di carattere religioso e civile, è stato illustrato dalla vice presidente Michela Basili. Lunedì, 10 aprile ci saranno messe dalle 7,30 alle 11,15 e poi alle 16,30 e alle 18,30, con la processione per le vie del paese, accompagnata dalla Banda, alle 10,15. La giornata delle iniziative civili si apre alle 9 con la gara podistica e la camminata ludico motoria sul lungomare e dalle 8,30 in poi, davanti alla chiesa di San Basso, ci sarà la tradizionale gara di ‘ngiucchetta con le uova sode. Gli stand gastronomici apriranno alle 12,15 in via Nazario Sauro con il menu di San Basso e non solo. Pomeriggio frizzante con l’esibizione di arte varia, in particolare scuole di danza e di musica, in piazza Possenti con inizio alle 15. A seguire, alle 17, lo spettacolo teatrale ’Noi semo de Marà’, al cinema Margherita, a cura dei ragazzi della Parrocchia, con ingresso libero; alle 18,30 brindisi a San Basso nello stand in via Nazario Sauro e alle 19 Retromania 80 Mixtape e subito dopo Dj set. Dopo cena, alle 21,45, in piazza Possenti ci sarà lo spettacolo di Angelo Carestia e alle 23,30 lo spettacolo Pirotecnico. Per chi vuole evitare il traffico, gli organizzatori hanno disposto bus navetta dalla zona dei campeggi, che nel periodo di Pasqua saranno quasi sold out e dalla zona sud, parcheggio di zona Saccoccia e parcheggio Beefin.

Marcello Iezzi