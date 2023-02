E’ una Traviata che a Fermo e Ascoli è stata censurate dalle due amministrazioni comunali, mentre a Fano nessuno si è scandalizzato per la scelta di rappresentare Violetta Valery, non come una prostituta alla ricerca della sua accettazione negli ambienti raffinati della società civile, ma come una transgender alla ricerca dell’accettazione del proprio corpo. Una scelta stilistica portata in scena con tatto e delicatezza dal giovanissimo regista Luca Baracchini, un 29enne che con questo suo lavoro (premiato da un bando internazionale per artisti under35 che aveva il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Lombardia, Opera Europa e Fondazione Cariplo) sfida il pregiudizio di oggi, come fece allora la stesura del libretto di Francesco Maria Piave ispirato alla Signora delle Camelie di Dumas. Questo è stato spiegato in classe agli studenti fanesi che nelle ultime settimane hanno approfondito il tema della Traviata con i loro insegnanti. "Noi presidi ci siamo accorti che poteva esserci una polemica – racconta Eleonora Augello del Polo 3 –, perché per la prima volta siamo stati convocati dalla Fondazione Teatro a partecipare ad un incontro con il regista, in cui siamo stati informati dei problemi che c’erano in altre città. Io non ci trovo nulla di scandaloso".

Tiziana Petrelli