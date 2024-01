A Folignano 3 opzioni per sfidare Terrani

Il nuovo anno si è aperto all’insegna del fermento in tutti quei Comuni della provincia nei quali si tornerà al voto, nel prossimo mese di giugno. Si preannuncia una dura battaglia elettorale, ad esempio, per quanto riguarda Folignano. Il sindaco uscente Matteo Terrani ha già annunciato che si ricandiderà per ottenere il suo secondo mandato consecutivo, dopo che nel 2019 subentrò ad Angelo Flaiani. All’epoca, i suoi avversari furono due: Pietro Principi per il centrodestra e Diego Di Ovidio per il Movimento Cinque Stelle. Stavolta, però, l’opposizione ha deciso di unire le forze e proporrà un unico candidato per sfidare Terrani. Il nome non è ancora stato scelto, anche se tutti gli indizi sembrano portare all’ex assessore Peppe Paci, tra i fondatori del nuovo movimento civico e culturale ‘Folignano Futura’. L’alternativa potrebbe essere rappresentata da Dario Albertini, presidente dell’associazione ‘Marco nel Cuore’. A breve il centrodestra scioglierà gli ultimi dubbi e non è escluso che si possa optare per una donna.

Mentre si continua a discutere, a livello governativo, sull’ipotesi di estendere a tre i mandati consecutivi per tutti i sindaci, questo avviene già per i territori con meno di cinquemila abitanti. E’ il caso, ad esempio, di Comunanza. Qui, ai piedi dei monti Sibillini, Alvaro Cesaroni potrebbe candidarsi per il terzo mandato di fila, ma l’imprenditore ha ancora qualche dubbio. Se non dovesse ricandidarsi, al suo posto scenderebbe in pista Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto e già consigliere comunale. Quest’ultimo, tra l’altro, si candidò alla carica di primo cittadino nel 2014, perdendo proprio la sfida con Cesaroni. Nel 2019 Contisciani si schierò al fianco dell’attuale sindaco e sembra il principale ‘indiziato’ a prendere il suo posto se questo dovesse tirarsi fuori. In paese si vocifera in merito a una seconda lista in fase di allestimento. A Maltignano, anche Armando Falcioni si ricandiderà per il terzo mandato, così come Francesco Leoni a Roccafluvione. Qui, però, è facile prevedere la discesa in campo di almeno un’altra lista, con il ristoratore Tonino Scipioni che potrebbe sfidare di nuovo il primo cittadino uscente. A Rotella si ricandiderà Giovanni Borraccini, mentre a Venarotta Fabio Salvi si prepara al terzo mandato. A Montemonaco, correrà per il secondo mandato la sindaca in carica, Francesca Grilli. Salutano, dopo aver svolto il loro ruolo per quindici anni consecutivi, il sindaco Antonio Del Duca di Montedinove e Giuseppe Amici di Palmiano. Nei due piccoli borghi, quindi, è caccia ai successori.

Matteo Porfiri