A fuoco il camioncino dei rifiuti, paura a Monticelli

Paura ieri mattina a Monticelli alto per un incendio sprigionatosi all’interno di un cassone dei mezzi della raccolta dell’immondizia. Un operatore si è accorto che qualcosa non andava, quindi ha accostato il mezzo e chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che in pochi minuti hanno raggiunto la zona. Il loro intervento è stato decisivo per spegnere le fiamme che hanno interessato l’immondizia che era all’interno del cassone. Per precauzione è anche stata chiusa la strada finché le due squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto non hanno avuto completamente ragione delle fiamme e messo in sicurezza la zona.