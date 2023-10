A fuoco il tetto dell’ex consultorio

A fuoco i pannelli fotovoltaici sul tetto dell’ex Consultorio familiare di San Benedetto, in via Manzoni, che ora ospita l’Asilo nido e diverse Associazioni, tra cui lo Sportello di accoglienza e solidarietà Teatro a Merenda, l’associazione, Italiana Persone Down, l’associazione Un villaggio per crescere, il Centro per la famiglia e il Centro di Ascolto Alcologico Territoriale. Le prime fiamme sono state avvistate dai passanti poco prima delle ore 14 e sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco del locale distaccamento ed a seguire anche i colleghi del comando provinciale di Ascoli, che hanno portato l’autoscala per raggiungere più facilmente il tetto della struttura. I danni provocati dall’incendio sono elevati, nonostante il rapido intervento dei pompieri, la cui sede si trova a poche centinaia di metri di distanza. La cause sono in corso d’accertamento, ma casi simili si stanno verificando sempre più di frequente. Il 7 febbraio scorso bruciarono i pannelli fotovoltaici sul tetto della piscina comunale di Grottammare, le cui fiamme provocarono danni molto elevati. L’intervento di ieri si è protratto fino alle 15,30 circa.