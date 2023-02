A fuoco impianto fotovoltaico Incendiato il tetto della piscina

A fuoco l’impianto fotovoltaico della piscina comunale di Grottammare. L’allarme è scattato alle 12,15 di ieri, quando dal tetto dell’impianto natatorio si è levata una densa colonna di fumo. L’intervento rapidissimo dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto ha consentito di salvare la piscina, poiché i pompieri sono riusciti a bloccare le fiamme prima che potessero penetrare all’interno della struttura. Otto uomini e tre mezzi, sono stati determinanti per bloccare le fiamme che si erano sprigionate nell’inverter del fotovoltaico. I vigili del fuoco, con il mezzo aereo sono saliti sul tetto ed hanno subito aperto le canaline, dove covava l’incendio riuscendo a bloccarlo in tempo. Ancora pochi minuti e l’intera struttura avrebbe potuto subire danni irrimediabili, che ad ogni modo sono importanti, ma limitati ai pannelli solari e una piccola parte del tetto e della facciata ovest.

Sul posto sono intervenuti anche il consigliere alle manutenzioni del Comune, Bruno Talamonti, il sindaco Enrico Piergallini, unitamente a tecnici del Comune. In seguito sono arrivati anche i tecnici che si sono occupati della realizzazione e manutenzione dell’impianto fotovoltaico. "Nel male è andata bene – ha affermato Piergallini – Sono stati rapidi e bravi i vigili del fuoco, accorsi in massa e con le attrezzature adeguate. Ci sono buone possibilità di lasciare aperta la piscina, poiché all’interno non ci sono stati danni, ma sono necessarie ulteriori verifiche".

Nel momento in cui si sono viste le prime avvisaglie dell’incendio, la centrale operativa dei pompieri ha ricevuto almeno una trentina di segnalazioni. I vigili del fuoco, capendo subito la gravità del momento, sono usciti con un’autobotte, una campagnola idrica e l’autoscala, con tutto il personale presente in quel momento in caserma. Una rapidità che si è manifestata decisiva.

Marcello Iezzi