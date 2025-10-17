"A Gaza carestia e malattie, no al silenzio"

"Non possiamo restare in silenzio". Non è solo il titolo dell’incontro tenutosi all’auditorium di San Vittore ad Ascoli, ma un vero e proprio appello universale alla pace. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Diocesi del Piceno, Caritas, Radio Ascoli, Acli, Consulta dei Laici, Ordini professionali e associazioni civili, ha visto una grande partecipazione di pubblico e la presenza di quattro autorevoli relatori, moderati dal procuratore capo Umberto Monti. Monti ha aperto l’incontro richiamando le parole di Primo Levi: "Perché la memoria del male non riesce a cambiare l’umanità?". E ha aggiunto con forza: "Non possiamo chiederci come sia potuto accadere nel passato se restiamo indifferenti di fronte a Gaza, dove in due anni sono stati uccisi oltre 66mila civili, tra cui 20mila bambini".

La dottoressa Raffaella Baiocchi, ginecologa e responsabile medico di Emergency a Gaza, ha descritto la drammatica crisi umanitaria: "Ora che le bombe hanno smesso di cadere, rischia di cadere il silenzio. La carestia, le malattie, la mancanza di acqua e dignità stanno uccidendo lentamente la popolazione". Il procuratore Monti ha focalizzato l’attenzione sul ruolo dei media. "Considerando anche i 250 giornalisti morti uccisi dagli israeliani c’era forse bisogno di un po’ più di attenzione da parte, appunto, dei giornalisti, ancora più a livello nazionale dove, a differenza dei medici tutti compatti e decisi, i giornalisti hanno preso posizioni divergenti".

Il giornalista Pierfrancesco Curzi, inviato di guerra, ha denunciato la censura e la manipolazione dell’informazione: "A Gaza nessun giornalista può sentirsi al sicuro. E non su tutto è possibile il contraddittorio: di fronte all’aggressione dei civili, non esistono due verità". Danilo Feliciangeli, referente di Caritas Italiana per Medio Oriente e Nord Africa, ha ricordato che "solidarietà" significa corresponsabilità: "Il nostro mandato è sentirci responsabili dei nostri fratelli. La pace nasce dal basso, come un seme fragile che ha bisogno di cura e tenacia".

A concludere, mons. Gianpiero Palmieri, vicepresidente della Cei e vescovo di Ascoli, ha invitato a combattere ogni fondamentalismo: "Le religioni, nei loro testi, non vogliono la guerra. Dobbiamo vigilare contro chi le usa per alimentarla. Pregare insieme per la pace non è un gesto simbolico: qualcosa di reale avviene nel cuore di Dio". All’uscita, alcuni giovani di Piceno per la Palestina hanno manifestato pacificamente.