A Grottammare da oggi iniziano i giovedì dei concerti

Il comune di Grottammare inaugura oggi "I giovedì di luglio alla balconata". Quattro appuntamenti al tramonto, da trascorrere in pieno relax sul prato, immersi nella musica proposta dalla Fondazione Gioventù Musicale d’Italia e nell’originalità del fatto a mano dell’associazione Colori e Sapori del Piceno, che allestirà mercatini artigianali. "E’ consigliato di portare un telo per rendere l’ascolto più libero possibile - dichiara la consigliera delegata alle Attività produttive Cristina Baldoni, nel presentare il nuovo progetto composto a più mani insieme alla consigliera delegata alle Iniziative culturali, Rossella Moscardelli - L’iniziativa si aprirà giovedì prossimo, con la fisarmonica di Mikhail Gorbunov; proseguirà con Pierfrancesco Marino (tromba) e Marco Baccelli (pianoforte) insieme il 10 luglio; giovani talenti terranno il concerto in programma il 17 luglio; agli Archi della GMI è affidata la chiusura il 24 luglio. La giovane età degli esecutori è il filo conduttore dei concerti, come fa notare Rita Virgili, presidentessa della Fondazione GMI: "Musicisti di varia formazione e provenienza, che si stanno affacciando ora nel panorama concertistico. Con questi quattro appuntamenti, riprendiamo un’esperienza di musica eseguita dal vivo alla balconata che negli anni passati è stata molto apprezzata". La partecipazione è gratuita. Un mercatino di prodotti realizzati a mano farà da cornice ai concerti, rinsaldando il connubio tra arte e artigianato. Inizio ore 18.30. "Offrire momento di svago e intrattenimento di qualità a visitatori e cittadini è l’obiettivo di questo nuovo progetto – afferma la consigliera Moscardelli -. Invitiamo tutti a partecipare e a godere della bellezza della nostra balconata in queste serate speciali".

Marcello Iezzi