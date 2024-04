A Grottammare ’Spighe verdi’ protagoniste

Gli obiettivi della transizione ecologica si sposano con la tradizione grottammarese della domenica successiva alla festa di Pasqua, secondo l’uso locale dedicata alla festa agreste di Sant’Aureliano. Con l’occasione, domenica è in programma un pomeriggio tutto dedicato alle "Spighe Verdi", la bandiera blu della ruralità che premia la gestione sostenibile del territorio e che dal 2017 sventola anche su Grottammare. Il pomeriggio inizierà nella sala consiliare per concludersi all’Oasi Santa Maria ai Monti: alle 15 si terrà una presentazione del programma Spighe Verdi FEE, seguito dall’intervento di Silvia Pagliarini dal titolo "Verso la transizione ecologica in agricoltura fino alle nostre tavole" e dalla testimonianza di Giulietta Capriotti sulla raccolta dei profumi nel giorno di Sant’Aureliano.

Al termine degli interventi, i presenti saranno invitati a partecipare alla passeggiata verso la zona Oasi, alla ricerca di fiori ed erbe spontanee nelle campagne lungo l’itinerario, che si concluderà nell’area verde panoramica del vecchio castello di Grottammare. L’iniziativa è organizzata dall’assessorato alla Sostenibilità ambientale, in collaborazione con Avis Grottammare, Legambiente-Civico Verde Grottammare e Questione Natura. La festa delle Spighe Verdi seguirà all’iniziativa promossa dal gruppo di volontariato ambientale "Voler bene a Grottammare", che per domani organizza "Aspettando San Grulià", una camminata di circa 7 km. E’ possibile partecipare anche in mountain bike. Ritrovo alle 15 in piazza Capponi.