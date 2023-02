A Grottammare ’Un gelido inverno’

La prevista serata "Sguardi differenti nell’arte e nella letteratura" è stata annullata e rimandata a data da destinarsi, ma la rassegna "Nesssuna è perfetta" di Blow up, dedicata alle donne prosegue con un film fuori programma perfettamente in tema: domani alle ore 21:15, presso l’Ospitale, paese alto di Grottammare, sarà proiettato il film "Un gelido inverno", di Debra Granik, opera intensa dove grazie alla sensibilità della regista e della sceneggiatrice, Anne Rossellini, emerge una protagonista femminile straordinaria. "La giovane Jennifer Lawrence affronta con maturità il ruolo di un’adolescente cresciuta troppo presto per sottostare agli schemi del romanzo di formazione. Da sola, con l’ausilio di qualche ottimo quanto spietato comprimario, affronta la discesa inquietante dentro una fiaba dark che scava a fondo fino a mostrare l’osso della cultura popolare americana. Ingresso gratuito con tessera-abbonamento F.I.C. 2022-2023 (euro 10).