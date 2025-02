"A Grottammare una ’Culla per la vita’"

Due importanti mozioni sono state presentate al presidente del consiglio comunale di Grottammare, Lugi Travaglini e alla segretaria Stefania Pasqualini, dai gruppi consigliari di ‘Grottammare c’è’ e ‘Fratelli d’Italia’. La prima riguarda il sostegno alle forze dell’ordine sempre più vittime di aggressioni, la seconda riguarda l’istallazione di ‘Una culla per la vita’ nel palazzo comunale. Procediamo per ordine. La prima mozione è stata presentata dai consiglieri Marco Sprecacè, Giuliano Vagnoni, Federica Concetti per ‘Grottammare c’è’ e da Tiziana Stampatori e Raffaele Rossi per ‘Fratelli d’Italia’. Gli esponenti politici chiedono al Consiglio comunale di esprimere il proprio sostegno di vicinanza e solidarietà alle forze dell’ordine che quotidianamente, nell’assolvimento del proprio dovere, subiscono aggressioni da parte di gruppi facinorosi e violenti ovvero da singoli delinquenti, facendo riferimenti ad eventi nazionali e a quanto accaduto a San Benedetto la notte dell’8 febbraio, quando tre agenti del Commissariato di San Benedetto sono stati vittime di una violenta aggressione con una poliziotta che ha riportato gravi lesioni al dito della mano. I consiglieri chiedono, inoltre, di inviare il documento ai rispettivi comandi delle forze dell’ordine presenti sul territorio provinciale e comunale come segno tangibile di vicinanza e solidarietà e di richiedere al Prefetto del territorio l’implementazione delle risorse organiche e strumentali delle forze dell’ordine di Provincia e Comune.

Nell’altra mozione Sprecacè, Vagnoni e Concetti chiedono l’istallazione di una ‘Culla per la vita’ nel Comune. Una struttura che permette alle madri in difficoltà di lasciare in modo anonimo e sicuro i neonati, garantendo la loro salute e sicurezza. La costa Picena e il territorio collinare ne sono sprovvisti e l’installazione di una tale struttura potrebbe fare la differenza nel salvare vite umane. I consiglieri chiedono al consiglio comunale di stanziare i fondi necessari per l’acquisto, l’installazione e la manutenzione della ‘Culla per la Vita’; di farsi promotore e di impegnarsi concretamente nell’iniziativa, quale Comune capofila nei confronti delle Amministrazioni limitrofe e di promuovere una campagna informativa rivolta alla cittadinanza, al fine di sensibilizzare sull’esistenza e sul corretto utilizzo della ‘Culla per la Vita’.

Marcello Iezzi