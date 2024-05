A Grottazzolina cresce l’attesa per la Supercoppa

Mancano poche ore a domenica, quando i riflettori del Palasport di Grottazzolina torneranno ad illuminare, per la seconda volta nella storia del club, il campo tricolore per la Del Monte Supercoppa che vedrà di fronte Yuasa Battery Grottazzolina e la Consoli Sferc Brescia, vincitrice della Coppa Italia domenica scorsa a Cuneo. Dopo aver ospitato l’evento in Serie A3 nel 2022, infatti, il piccolo borgo marchigiano sarà nuovamente al centro delle cronache, e stavolta per l’evento di chiusura della stagione 2023-24 di Serie A2, peraltro coincisa con la storica promozione in Superlega per la squadra allenata da coach Massimiliano Ortenzi. Inevitabilmente, pertanto, cresce l’attesa per un evento per cui tutti scalpitano: sarà della partita il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Quest’ultimo aveva anticipato la sua presenza in occasione della visita, avvenuta sette giorni fa a Palazzo Raffaello da parte della delegazione del club grottese, e manterrà la promessa. Saranno presenti anche i sindaci del Fermano e varie autorità, così come i vertici di Legavolley, Fipav, Coni. Territorio ed istituzioni, dunque, sempre più vicini alla realtà sportiva del momento, che tanto sta facendo parlare di sé a suon di risultati ma anche, e probabilmente i risultati ne sono diretta conseguenza, a suon di idee, iniziative, programmazione e progettualità. Lega Pallavolo Serie A si è mossa in prima persona per l’organizzazione della Del Monte Supercoppa A2, come sempre avviene per gli eventi di caratura nazionale inerenti il volley, e sabato 18 maggio sarà il Comune di Grottazzolina ad ospitare la conferenza stampa di presentazione dell’evento, a partire dalle 11.

Interverranno il presidente di Lega Massimo Righi, capitano ed allenatore della Yuasa Battery Riccardo Vecchi e Massimiliano Ortenzi, il consigliere regionale Andrea Putzu. A fare gli onori di casa il presidente di M&G Scuola Pallavolo Rossano Romiti, e naturalmente il Sindaco di Grottazzolina, Alberto Antognozzi. Biglietti in vendita attraverso il circuito Vivaticket o attraverso il botteghino del palasport, appositamente aperto dalle 18 alle 20 e domenica a partire dalle 16, fino all’esaurimento dei 1000 tagliandi disponibili. Cresce l’attesa, dunque, per l’evento conclusivo di una stagione che, a prescindere dall’esito della gara, rimane comunque straordinaria.