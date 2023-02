A lezione di canottaggio

Grande partecipazione all’open day dal titolo ’Canottaggio Sport Terapia integrata’, organizzato dalla Lega Navale Italiana di San Benedetto nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Canottaggio, in collaborazione con Federsanità e con il contributo di Sport e Salute. L’evento sviluppato presso la sede sportiva della Lni ha attirato medici, associazioni, persone con pregresse patologie, over 65, e più semplicemente adulti appassionati, interessati ed incuriositi dal progetto a loro rivolto, che prevede corsi di canottaggio strutturati secondo una modalità formativa adatta a tutti, progressiva, e con il fine primario di aumentare il benessere e la generale qualità di vita dei partecipanti. Gli intervenuti hanno potuto provare i simulatori di voga, e conoscere da vicino le imbarcazioni da Coastal Rowing (versione costiera del canottaggio), disciplina che, vista l’estensione delle coste italiane, sta attirando un numero sempre maggiore di utenti e appassionati all’attività remiera. Per iscrizioni e informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria di San Benedetto della Lni, ente pubblico che da oltre un secolo opera per diffondere nel popolo italiano, in particolare tra i giovani, l’amore per il mare e la conoscenza dei problemi marittimi, sviluppando iniziative promozionali, culturali, sportive, ambientalistiche e naturalistiche idonee al conseguimento degli scopi statutari.

Stefania Mezzina