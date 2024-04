A lezione di digitale in biblioteca

Ad Offida questa settimana appuntamento con la Bussola Digitale, che offre un corso avanzato gratuito per approfondire l’utilizzo di Pec, Rem e nuovi domicili digitali con dimostrazioni pratiche. Durante l’incontro verrà approfondito il concetto di validità giuridica riconosciuta alla Pec e sarà introdotto il nuovo servizio di Registered Electronic Mail (Rem). Inoltre si potrà scoprire tutti i vantaggi di avere il proprio domicilio digitale e come eleggerlo. L’appuntamento è per domani, dalle ore 15 alle ore 18, nella biblioteca maestro ‘E.Portelli’. Per ottenere maggiori informazioni o prenotare: 0736/888710.