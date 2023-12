A lezione di educazione stradale

A Castel di Lama la polizia municipale entra nelle scuole con i corsi di educazione stradale. Si parte dai più piccoli della scuola dell’infanzia, alla primaria fino alle scuole medie. L’obiettivo è promuovere la cultura della vita e il rispetto delle regole per una civile convivenza. Il percorso si è concluso lunedì, con la consegna degli attestati di partecipazione. Si tratta di un percorso fondamentale per la formazione, l’educazione e la sensibilizzazione degli alunni all’uso consapevole della strada attraverso l’analisi interattiva con i ragazzi delle regole del codice della strada. In questo modo si è cercato di rispondere alla richiesta di diffusione delle disposizioni in materia di educazione stradale nell’ambito scolastico. Il corso ha previsto anche delle lezioni di educazione ambientale in collaborazione con Picenambiente nelle classi quinte elementari e prime medie, incontro con quest’ultime rimandato ad oggi.