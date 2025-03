A lezione di primo soccorso

Venerdì prossimo, alle ore 21, nella Sala del Centro GiovArti di Centobuchi, si terrà il primo incontro del corso di Primo Soccorso organizzato dall’Associazione di pubblica assistenza Cento Soccorso, con il patrocinio del comune di Monteprandone. Il corso, completamente gratuito, si svilupperà in sette incontri, dal 7 al 27 marzo, con lezioni che si terranno, ad eccezione della prima, nelle serate di martedì e giovedì. L’ultima serata, prevista per giovedì 27 marzo, si svolgerà presso la sede di Cento Soccorso e sarà dedicata alla conoscenza dei mezzi di soccorso, con la possibilità di visionare ambulanze e presidi sanitari. Gli incontri saranno tenuti da medici e infermieri della AST di Ascoli Piceno e di altre strutture ospedaliere. Durante il corso si affronteranno temi di grande interesse medico-scientifico. Un incontro specifico sarà dedicato a salute e nutrizione. Per info e iscrizioni 0735 702270.