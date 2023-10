A lezione di Scienze motorie e legge dello sport

Nell’Istituto professionale Ciccarelli di Cupra è partito il secondo anno della Curvatura Sportiva per gli alunni dell’indirizzo commerciale web community e turismo accessibile e sostenibile. I ragazzi che frequentano questi indirizzi di studio con curvatura sportiva svolgono 3 ore curriculari di scienze motorie e sportive, partecipando, gratuitamente, a percorsi ed esperienze nelle varie discipline sportive del territorio. Nel curricola è prevista anche un’ora settimanale di legislazione sportiva. Un percorso questo, per il professionale di Cupra, che è stato voluto dal dirigente scolastico Maurilio Piergallini e dal professor Giovanni Simonetti, coadiuvati dal professor Mario. Crivaro nell’ambito del progetto sportivo d’Istituto Hermes, che prevede progetti ed attività di potenziamento di Scienze Motorie per le classi del Leopardi – Ciccarelli. Molte altre esperienze sono in programma dopo il tennis, come il Kick Boxing ed un nuovo percorso approfondito con i catamarani. Lo sport non forma solo giovani sani e fisicamente ben strutturati, è anche un potente maestro di vita. Insegna la lealtà, il rispetto, la tolleranza, il significato di vittorie e sconfitte, l’accettazione di queste ultime