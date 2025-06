A luglio torna la zona a traffico limitato nel centro di Marano: ecco gli orari

Venerdì 4 luglio torna in funzione la zona a traffico limitato nel centro di Marano con blocco degli accessi veicolari dalle ore 19 all’1. La misura sarà attiva nei weekend di luglio (venerdì, sabato e domenica) e tutte le sere di agosto, nel tentativo di garantire maggiore vivibilità e sicurezza nel borgo alto durante l’estate. I residenti, dimoranti e lavoratori delle strutture presenti, che abbiano diritto alla circolazione o alla sosta, sono tenuti a munirsi delle autorizzazioni necessarie. Le richieste possono essere inoltrate direttamente presso agli uffici della polizia locale, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. Chi è già in possesso di un permesso valido per l’anno 2024 e non ha cambiamenti da segnalare non deve presentare una nuova richiesta. Alle strutture ricettive, tra cui alberghi e B&B autorizzati, verranno rilasciati permessi cartacei (uno per ogni camera) su richiesta. Per informazioni è possibile contattare il numero 0735 776060.