A Monsampolo eventi in piazza

Festa per l’Epifania a Monsampolo in piazza Roma. Tanti appuntamenti, infatti, a partire dalle 15, sono stati organizzati dal Comune in collaborazione con l’associazione ‘Acams’ (composta dai commercianti e dagli artigiani locali) e il circolo culturale ricreativo monsampolese. Tutte le famiglie del territorio, oltre ai tanti visitatori che sicuramente arriveranno in paese nella giornata festiva, potranno aspettare insieme l’arrivo delle Befane che scenderanno dal campanile della chiesa per portare doni a grandi e piccini. Spazio, inoltre, anche all’animazione ‘Ciquibum’ con baby dance, bolle di sapone, spettacoli di magia, giocolieri e l’immancabile pentolone con lo spettacolo di magia della Befana per stupire tutti i bimbi. Non mancheranno i giochi tradizionali, come ‘Ok il peso è giusto’ e il ‘Gioco della scopa’, così come verrà riproposto il racconta fiabe itinerante con la caccia al tesoro delle befane, quest’ultimo realizzato da Stefania di ‘Stelle a colori’. Per tutte le mamme, poi, se ne avranno piacere, potranno vestire le proprie bambine da ‘befanine’, perché ci sarà una piccola sfilata tra tutte le baby-befane e premi per tutte le partecipanti. Saranno attivi anche stand per il ristoro con pane e nutella, pane con l’olio e tanto altro. La serata, infine, sarà caratterizzata anche dall’estrazione dei premi in buoni acquisto promossa dall’associazione Acams e dal falò della befana. Sarà operativo, per tutto il pomeriggio, un bus navetta gratuito da Stella al paese alto.