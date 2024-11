A Monsampolo su il sipario del Piceno Cinema festival

Il Piceno cinema festival fa tappa a Monsampolo, per la quarta delle sette settimane di eventi. La rassegna itinerante organizzata dall’Associazione culturale Gli O’scenici APS in collaborazione con l’Accademia Aifas, propone un ricco calendario che si svilupperà nel Teatro Comunale di Monsampolo. Si inizia domani, alle 21: oltre alle proiezioni in concorso, spazio all’ospite d’onore della serata, Gianfranco Angelucci, storico assistente regista di Federico Fellini, con la sua performance ’Marcello 100’, ricordo di Marcello Mastroianni nel centenario della sua nascita. Venerdì alle 21, riflettori sul doppiaggio ai tempi dell’intelligenza artificiale e incontro con un ospite d’eccezione: Giorgio Borghetti. Attore, doppiatore e direttore del doppiaggio, Borghetti è una delle voci più amate del cinema e della televisione italiana.

Nel corso della sua carriera ha dato voce a personaggi iconici: da Benji in ’Holly e Benji’ a Elliot in ’E.T. l’extra-terrestre’. Gran finale sabato alle 21. Nel corso della serata sarà proclamato il film vincitore del Premio Città di Monsampolo del Tronto. Ospite d’onore sarà Agostino Chiummariello, attore e regista di cinema e teatro, celebre al grande pubblico per il ruolo di Gennaro in ’Mare fuori’. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero, ma è opportuna la prenotazione online (www.picenocinemafestival.it). Una traduttrice Lis sarà presente sul palco per rendere fruibile ai sordi tutti i contenuti della serata, che sarà anche trasmessa in live streaming sulla pagina Facebook del festival. La tre giorni a Monsampolo del Pcf arriva dopo la tappa a Offida.

Stefania Mezzina