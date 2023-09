A Montalto vince la poesia Un weekend tra i giovani

A Montalto la poesia è giovane (e tosta). La serie di iniziative programmate grazie al progetto ‘Il Borgo felice’ proseguono con il primo festival che, sabato 16 e domenica 17 settembre, vedrà protagonisti tanti giovani poeti. Nell’occasione l’intero centro storico diventerà un palcoscenico a cielo aperto tra seminari, reading, concerti e teatri di poesia. Il gran finale sarà con l’esibizione di Cristiano Godano dei Marlene Kuntz. "Prosegue la rassegna culturale organizzata dal nostro circolo ‘Cultural-mentre insieme’ per il comune di Montalto – commenta la presidente nonché notaio Francesca Filauri –. Tanti i momenti allestiti. Alla poesia vedremo intervallarsi musica e danza con la presenza di alunni e docenti dell’istituto musicale Gaspare Spontini". "Dobbiamo recuperare le parole e la poesia che sono indispensabili per la vita – aggiunge il direttore artistico Davide Rondoni –. Si parla tanto di rigenerazione dei borghi, ma se non chiamano le persone intorno a questi simboli resteranno solo i marchi. Ci saranno profili provenienti da varie zone d’Italia che hanno già scritto dei libri o si accingono a farlo. Abbiamo vari poeti, giovani e adulti, che metteranno in scena estro e talento".

Nel primo giorno programmato si inizierà con l’incontro all’Isc Sacconi. In serata ecco un itinerario poetico all’aperto che, partendo da piazza Umberto I, si svilupperà nelle antiche vie del centro storico tra versi e musica. "Riqualificare il borgo passa anche per l’aspetto culturale ed economico – sostiene il sindaco Daniel Matricardi –. Far venire in un piccolo centro così tanti poeti è un qualcosa di nuovo e questo ci consentirà di dare un’anima a questo territorio. L’idea di questi due giorni pensati al di fuori del periodo estivo risiede nel fatto che per noi meritavano un momento particolare e un’attenzione unica". Immancabile la presenza del professor Stefano Papetti, sempre molto vicino alla storia e alla tradizione dei meravigliosi luoghi del Piceno. "Le iniziative di Cultural-mente insieme assicurano qualità – afferma –. La settimana scorsa abbiamo portato Michele Placido e Maurizio De Giovanni. Ora avremo un’occasione ideale per confrontarci scoprendo le bellezze di Montalto e le vedute del paese". A conclusione delle esibizioni itineranti i poeti comporranno durante la notte tra sabato e domenica dei versi ispirati alle emozioni vissute durante la loro permanenza.

Massimiliano Mariotti