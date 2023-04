A Montefiore arrivano le Eco-Dog contro gli sporcaccioni

Le amministrazioni comunali fanno salti mortali per migliorare città e paesi, cercando di dare il massimo decoro ai centri urbani e non solo, ma capita che c’è gente così refrattaria al rispetto delle regole che finisce per vanificare ogni sforzo. Uno dei problemi più sentiti e che mortificano il territorio sono le deiezioni canine. Nonostante gli appelli e il materiale messo a disposizione dei possessori dei cani, sul lungomare Colombo di Grottammare, sotto ogni palma vi è almeno un mucchietto di escrementi di cane. Sul lungomare di Cupra, in particolare ai lati della pista ciclo pedonale, si incontrano spesso deiezioni. Nel centro storico di Montefiore dell’Aso il sindaco Lucio Porrà ha fatto sostituire tutti i cestini per i rifiuti e ne ha fatti aggiungere 5 specifici "Eco-Dog", ma pare che la situazione non migliori. "Se non basta tra qualche giorno saremo costretti, nostro malgrado – scrive Porrà – a far intervenire nei confronti dei soli proprietari, le associazioni preposte a fare i controlli".