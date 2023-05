A Montefiore prima edizione del memorial Luciano Giannetti

Nuovo appuntamento per gli appassionati di podismo. Questa volta a Montefiore dell’Aso, per la prima edizione del Memorial Luciano Giannetti, che si disputerà domenica 21 maggio sulla distanza dei 10 chilometri. La gara è valevole per il XIV Criterium Piceni & Pretuzi. La partenza avverrà da piazza Antognozzi, davanti alla Pasticceria Dorina alle ore 9. A seguire prenderà il via la camminata ludico motoria non competitiva sulla distanza di 5 km. L’organizzazione è a cura dell’associazione sportiva Marà Avis Marathon, con la collaborazione del comitato per i festeggiamenti di Santa Lucia, la Polisportiva Montefiore Calcio e la locale amministrazione comunale. Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 19 maggio alle ore 12 all’indirizzo mail: [email protected] indicando nome, cognome, data di nascita, numero di tessera ed ente di appartenenza. Per informazioni: Pasquale 347 8778756.

La gara è dedicata alla memoria di Luciano Giannetti, referente storico della comunità sportiva montefiorana, recentemente scomparso e ricordato per gli insegnamenti che ha lasciato a generazioni di giovani sportivi sui temi della collaborazione sociale e del rispetto umano. Il percorso di 10 km si articola lungo le strade principali del paese, con punti di ristoro regolati dai collaboratori del Comitato e dalle Associazioni montefiorane per giungere all’arrivo presso il campo sportivo ’Giulio De Vecchis’.