A Montegallo c’è Marina Rei

Doppio appuntamento con il Festival dell’Appennino: domani ai Calanchi di Castignano, domenica alle pendici del Vettore. A Castignano il concerto con Gianluca Petrella, mentre domenica a Propezzano di Montegallo quello di Marina Rei con Francesco Forni in ‘Donna che parla in fretta’ alle 15.30. Domani, dopo l’escursione, un anello con partenza e ritorno a Castignano, sarà possibile partecipare a ‘Percorso DiVino’ nel centro storico del borgo. Durante la cena le vie saranno animate dalla ‘Conturband’, una marching band che unisce la tradizione bandistica dell’Italia meridionale e il sound delle street band americane di New Orleans. Infine, c’è la possibilità di visitare anche i musei del sistema museale Piceno. Info festivaldellappennino.it.

Lorenza Cappelli