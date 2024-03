A Montegallo un concorso letterario in omaggio a Francesco Bonelli

L’associazione giovani ’Mons Gallorum di Montegallo’, ha indetto la seconda edizione della rassegna letteraria di poesie in vernacolo, poesie in italiano e racconti brevi editi ed inediti intitolata ‘In poche parole’. Un’iniziativa culturale nata con l’obiettivo di rendere omaggio all’illustre poeta e scrittore oriundo di Montegallo, Francesco Bonelli che con il dialetto è riuscito ad esprimere l’essenza di un paese, le sue vicissitudini, ma anche i suoi usi e costumi. Gli elaborati devono ruotare attorno al tema centrale del senso di appartenenza ad un luogo, che sia un paese o una città, e del legame profondo verso quei contesti che hanno suscitato e suscitano esperienze forti, intime, importanti. Bonelli, per gli amici Checco, nacque il 20 settembre 1886 nella canonica della chiesa di Santa Maria in Lapide di Montegallo che portò sempre nel cuore. Si laureò a Roma in lettere classiche nel 1919 e partecipò a corsi di recitazione presso il conservatorio di Santa Cecilia, fu insegnante e autore di commedie come ‘Cenerentola’, ‘Tizzoncino’ e dei drammi storici quali ‘Beatrice d’Aragona’ e ‘Aspasia’, la sua prima raccolta di versi fu ‘La ciammarica’ e ne seguirono delle altre come ‘Un pesce nel pozzo’, ‘Na città santa’ fino d arrivare alla raccolta ‘Le Somiglianze’ integrata nel 1967 con ‘Appendice alle Somiglianze’ che raccoglie poesie sia in dialetto montegallese sia in dialetto ascolano, che lo consacrò come grande poeta dialettale. L’associazione Giovani Mons Gallorum con questo concorso si propone come fine la ristampa di questa raccolta in vernacolo, non più in circolazione. Per partecipare gli elaborati vanno mandati all’indirizzo mail assomosgallorum@ gmail.com entro il 31 maggio per poi consentire alla giuria di esaminare i vari elaborati. I componenti della giuria saranno resi noti a breve. Per tutte le informazioni sulla rassegna si può consultare la pagina facebook dell’associazione e i canali social, i contatti sono 320.8184207-3289427764.