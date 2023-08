A Montegiorgio il ’Canta Favole’

All’interno della programmazione della nona edizione del WorldLand Festival, sotto la direzione artistica di Dario Aspesani, si terrà oggi alle 19 nel piccolo e suggestivo borgo di Cerreto, frazione di Montegiorgio, lo spettacolo ‘Il Canta Favole’ di Gianluca Lalli. Personaggio pluripremiato a livello nazionale, Gianluca Lalli che collabora con numerosi gruppi musivali, come dice il titolo dello spettacolo offre ai più piccoli l’occasione unica di conoscere favole popolari antiche e moderne, ma anche alcune appartenenti ad altre etnie di tutto il mondo, trasformandole in musica e coinvolgendo gli ospiti con le sue musiche. Nel 2013 per il suo video musicale ‘Il Lupo’, ha vinto il primo premio all’Hard Rock Caffè all’interno del festival del cinema di Venezia. Ingresso gratuito. Al termine dello spettacolo grazie alla collaborazione dell’associazione ‘Rivivi Cerreto’ ci sarà un piccolo aperitivo.

a. c.