A Monteprandone interventi sulle strade

Sono partiti nei giorni scorsi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità sulle cosiddette strade bianche comunali di Monteprandone. Gli interventi riguardano diverse strade del territorio: Contrada Solagna Ragnola nel tratto da via Fonte Vecchia al confine di San Benedetto del Tronto, la strada bianca che da Colleappeso arriva al cimitero di Acquaviva Picena, un tratto di via Montetinello fino al confine con Monsampolo del Tronto, via Fonte Vecchia e un tratto di via Spiagge non asfaltato. L’importo complessivo per la realizzazione dei lavori programmati è di circa 39mila euro.

"La sicurezza stradale – spiega il sindaco Sergio Loggi – è un obiettivo che, con l’assessore alla viabilità Fernando Gabrielli, vogliamo continuare a perseguire per rendere più sicuro e vivibile il nostro territorio". Il comune di Monteprandone, insieme a Ripatransone, è tra quelli della provincia di Ascoli con una rete di strade non asfaltate molto estesa, che necessità di costose manutenzioni periodiche. In questo senso vanno visti gli ultimi interventi programmati dall’amministrazione.